Тунис, , 07:38 — REGNUM Просьба об освобождении бизнесмена Набиля Каруи, находящегося в тюрьме и соревнующегося за второй тур президентских выборов в Тунисе, была отклонена, сообщает Le Figaro.

«Судья отказался принять решение, объявив себя некомпетентным. Мы подадим апелляцию», — заявил член комитета по защите кандидата в президенты Камель Бен Мессуд, который подал запрос об освобождении.

Известно, что Набиль Каруи обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Он был арестован 23 августа, за 10 дней до начала кампании. Судья решил заморозить имущество Набиля Каруи и его брата, а также выдал ему запрет на выезд из страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно официальным результатам, во второй тур президентских выборов в Тунисе прошли Кейс Саид, который получил 18,4% и Набиль Каруи — 15,58%.

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