Лос-Анджелес, США, , 07:30 — REGNUM Автограф на возводимой между США и Мексикой стене 18 сентября оставил американский президент Дональд Трамп. Видео с этим моментом было выложено на его странице в Twitter.

Как сообщило издание Hill, в среду лидер Соединенных Штатов посетил в Калифорнии один из участков, где ведутся работы по возведению барьера между странами. Во время посещения он рассказал журналистам, что 20 профессиональным альпинистам было дано задание перелезть через стену, но они не смогли этого сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, для дополнительного финансирования возведения стены на мексиканской границе Трамп распорядился выделить $3,6 млрд. Средства планируется перенаправить со 127 военных программ.

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