Москва, , 07:24 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Удмуртию Эта поездка станет юбилейной — десятой по счету, сообщается на сайте Кремля.

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В ходе визита запланировано несколько мероприятий. Президент выступит на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников в Ижевске. Проведет заседание военно-промышленной комиссии.

Также глава государства посетит юношеский технопарк «Калашников» и примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню оружейника.

Как сообщало ИА REGNUM, первый визит Путина в Удмуртию, еще в должности премьер-министра состоялся в 1999 году и был приурочен к 80-летнему юбилею конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

Подробности: Путин может принять участие в праздновании Дня оружейника