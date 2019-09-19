Киев, , 07:29 — REGNUM Государственный бюджет Украины будет принят не позже 1 декабря 2020 года, сообщили 18 сентября в информационном управлении аппарата Верховной рады.

«В случае принятия Верховной радой соответствующего решения, не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в третьем чтении и в целом как закона», — сказано в сообщении.

Рассмотрение и принятие проекта бюджета в первом чтении запланировано на 18 октября, во втором — на 15 ноября. Соответствующий график был одобрен Комитетом по вопросам бюджета 6 сентября 2019 г.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что бюджет на 2020 год станет последним бюджетом, который принимается на один год. В дальнейшем Украина планирует принимать бюджет раз в три года.

Как сообщало ИА REGNUM, политтехнолог Тарас Загородний пришёл к выводу, что проект бюджета Украины на 2020 год построен на наработках предыдущего правительства Владимира Гройсмана, и в нём нет обещанного роста ВВП, о котором заявлял новый премьер-министр Украины.

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