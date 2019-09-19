Париж, , 07:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит напряженность на Ближнем Востоке с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль-Тани и премьер-министром Ливана Саадом Харири, которые прибудут в Париж 19 и 20 сентября, сообщили в Елисейском дворце.

С эмиром Катара Эммануэль Макрон обсудит ситуацию в регионе, которая вновь обострилась после нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также тесное двустороннее сотрудничество между странами.

Париж и Доха (Катар) также внимательно следят за ростом напряженности в отношениях между Ираном и США в последние месяцы.

Президент Франции должен подтвердить свое намерение совершить поездку в Бейрут (Ливан) в 2020 году по случаю столетия со дня образования государства Ливан. Эммануэль Макрон также подтвердит поддержку Парижа миротворческим силам ООН на юге Ливана, в которых участвуют около 800 французских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Елисейском дворце объявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и эмир Катара проведут двусторонние переговоры и деловой обед.

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