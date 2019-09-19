Петропавловск-Камчатский, , 06:54 — REGNUM Депутат Государственной Думы РФ от Камчатки Константин Слыщенко («Единая Россия») сообщил, что новым губернатором региона может стать человек, которому ещё нет 50 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Константин Слыщенко прилетел 19 сентября на Камчатку и прокомментировал сообщения о возможных кандидатах в губернаторы региона. Полномочия действующего губернатора Владимира Илюхина истекают в 2020 году.

В частности, дальневосточный телеграм-канал «ЖертвыПрижима» со ссылкой на собственные источники, предположил, что на пост нового губернатора региона могут быть рассмотрены вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, сенатор и крупный рыбопромышленник Борис Невзоров, либо депутат Госдумы РФ от полуострова Константин Слыщенко. Все три кандидатуры авторы канала назвали «нелепыми» и «непроходными».

Комментируя предположения региональному ИА Кам24, Слыщенко опроверг возможность своего выдвижения.

«Я примерно понимаю логику аналитиков, которые называют возможных кандидатов в губернаторы — чем больше фамилий назовешь, тем больше шансов, что угадаешь. На самом же деле у меня, например, губернаторских амбиций нет. И, насколько я знаю, мою кандидатуру на этот пост не рассматривают. Сегодня на первые должности в регионах, главным образом, претендуют молодые руководители, которым нет ещё 50 лет. Мне уже 54 года», — сказал Константин Слыщенко.

Парламентарий также не исключил, что в 2021 году будет вновь баллотироваться в Госдуму РФ.

Константин Слыщенко также не исключил своего возвращения в бизнес — он владеет долей в автосервисе и магазине по продаже автозапчастей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский предложил вообще упразднить должность губернатора региона. На такое предложение депутата сподвигли изменения в структуре правительства края, инициированные губернатором Илюхиным. Теперь в правительстве кроме губернатора будет ещё и председатель правительства, которому вменены все полномочия, которые ранее исполнял губернатор. Пучковский говорит, что не понимает, зачем теперь содержать губернатора? Содержание главы края обходится, по данным Пучковского, бюджету в 1,5 млн рублей в сутки, с учётом роскошной резиденции, вертолёта и прочего.