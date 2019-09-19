Иркутск, , 06:34 — REGNUM Официальный сайт правительства Приангарья сегодня, 19 сентября, обнародовал заявление: губернатор Иркутской области Сергей Левченко будет добиваться возвращения прямых выборов мэра Иркутска. В тексте этого сообщения приводятся также мнения некоторых депутатов Законодательного собрания Иркутской области, которые поддерживают главу региона в данном вопросе.

В частности, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Бренюк отметил:

«Мы уже допустили ошибку, когда не поддержали проект закона, предложенного губернатором Иркутской области о возвращении прямых выборов. Вы помните эту сессию. Поэтому сегодня мы выбираем меньшее из двух зол. Нам обязательно нужно будет вернуться к вопросу о возврате прямых выборов мэра и вернуть их. Фракция КПРФ всегда была за прямые выборы мэра, и мы на этом продолжаем стоять».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутске мэра не выбирают с 2014 года. В течение пяти лет градоначальника назначали из числа депутатов гордумы. В первом чтении законопроект о введении института «сити-менеджера» был принят 25 апреля 2019 года, хотя ещё в начале октября 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко публично заявлял, что является сторонником прямых выборов губернатора Иркутска и готов «пробить» их «несмотря ни на что».

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Накануне, 18 сентября, депутаты Иркутского законодательного собрания большинством голосов утвердили в окончательном чтении закон о так называемом «сити-менеджере». Теперь претендентов на мэрское кресло будет определять конкурсная комиссия по результатам конкурса, а избирать — городская дума.

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