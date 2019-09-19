Бразилиа, , 06:25 — REGNUM О намерении президента Бразилии Жаира Болсонару произнести на открытии общеполитической дискуссии 74-й Генассамблеи ООН эмоциональную речь рассказал журналистам пресс-секретарь президента Отавиу Регу Баррус.

«Это будет речь, исходящая из сердца, в которой он представит нашу страну и ее потенциал и раз и навсегда внесет ясность в вопрос, [что] Бразилия [якобы] против [защиты] окружающей среды», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря, нет сомнения, что глава государства поедет на Генассамблею, поскольку восстановление после очередной хирургической операции проходит очень хорошо.

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По сложившейся с 1946 года традиции Бразилия выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН первой. Президент Бразилии заявлял ранее, что ему очень важно в ООН поговорить об Амазонии.

Запланирована также встреча Болсонару с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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