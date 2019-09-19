Екатеринбург, , 05:41 — REGNUM Учения по гражданской обороне пройдут 1 и 2 октября в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Всероссийскую тренировку на территории Свердловской области проведут спасатели МЧС и в ней также примут участие региональные чиновники и муниципальные служащие.

«Отметим, рядовые жители области в тренировочных мероприятиях не участвуют», — уточнили в департаменте.

Отметим, что в ходе учений по координации действий органов власти в случае возникновения чрезвычайных ситуаций планируется развёртывание стационарных медицинских пунктов, радиационных и химических постов, а также других объектов гражданской обороны.