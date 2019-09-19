Нью-Йорк, США, , 05:43 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя встретился в постпредстве России с американским постпредом Келли Крафт и выразил надежду на конструктивное сотрудничество, сообщается на странице российской миссии в Twitter.

«Посол Василий Небензя принял недавно назначенного постпреда США в ООН — посла Келли Крафт. Он пожелал ей удачи на новом посту и выразил надежду на конструктивное сотрудничество в Совете Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил Крафт на посту постпреда Соединенных Штатов при ООН 1 августа. 13 сентября Крафт вручила верительные грамоты генсеку Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу и официально приступила к исполнению своих обязанностей.

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