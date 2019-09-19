Москва, , 05:36 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обратился к пресс-секретарю Дмитрию Пескову со словами «Дима, отдай!» на официальной встрече.

Во время беседы с бизнесменами и руководством «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Путин пошутил в ответ на слова одного из участников встречи, который сказал, что свой проект передал Пескову. На это президент ответил, обращаясь к пресс-секретарю:

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай».

Напомним, встреча Путина с наблюдательным советом «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» состоялась 18 сентября. Основной доклад зачитала гендиректор агентства Светлана Чупшева.

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