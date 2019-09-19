- Болгария подписала контракт на строительство участка «Турецкого потока»;
- Украинские политики мечтают не вернуть Крым, а забрать его у России;
- Народу России угрожает смертельная опасность;
- Низкую производительность труда в России связали со слабым потреблением;
- В Госдуме считают, что отмена налогов для учителей повысит качество образования.
Москва, 19 сентября 2019, 08:00 — REGNUM Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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