Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Новый помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен будет отстаивать международные позиции США «с позиции силы», написал госсекретарь этой страны Майк Помпео в Twitter.

«Если кто-то это и понимает, то это Роберт», — заявил глава Госдепа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября американский президент Дональд Трамп уволил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Комментируя назначение О'Брайена на место Болтона, Трамп заявили, что новый помощник — проверенный кадр.

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