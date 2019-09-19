Подгорица, , 04:57 — REGNUM Члены оппозиционной партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич и Владислав Дайкович задержаны в Подгорице, передаёт «Радио Свобода».

Оппозиционеров задержали вечером 18 сентября во время из акции протеста у прокуратуры. Наиболее пострадал Милачич, которому на левой руке сломали большой палец и избили до синяков. Пострадавшего осмотрели врачи.

В процессе задержания Дайкович успел отправить в Facebook призыв к соратникам выйти на улицы и протестовать против такого отношения властей к оппозиции. Задержание в партии назвали «терророром».

Напомним, «Настоящая Черногория» была создана полтора года назад. Она объявила о намерении добиться восстановления отношений Подгорицы с Москвой. «Настоящая Черногория» выступает за то, чтобы черногорские власти сняли с России санкции.

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