Новосибирск, , 04:55 — REGNUM На международном форуме «Технопром», который проходит в эти дни в Новосибирске, представлены результаты реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области и новые проекты, которые будут включены в неё, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на «Технопроме» одобрил включение двух новых проектов в программу реиндустриализации Правительство Новосибирской области

Заседание рабочей группы по реализации программы состоялось в завершении первого дня работы форума. Его провёл губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Проекты, которые сегодня будут представлены на обсуждение, в течение последнего года подробно прорабатывались, и мы считаем, что они нужны не только для развития научно-промышленного потенциала нашего региона, но и для всей страны».

Травников отметил, что с 2016 года рабочая группа одобрила девять «флагманских» проектов новосибирских предприятий. Они позволили создать в регионе 500 высокотехнологичных рабочих мест и в разы усилить производственные и исследовательские мощности предприятий и организаций, выйти им на новые объёмы производства и новые рынки сбыта.

В их числе, производство углеродных нанотрубок и наномодификаторов компанией OCSiAL, производство инновационных медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний компанией «Ангиолайн», инвестпроект по расширению производства «Элтекс» и производство вакцины против гепатита «А» компании «Вектор-Биальгам».

На заседании руководители предприятий также представили ещё проекты, которые, по их мнению, должны быть включены в программу реиндустриализации.

Например, национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов, разработанный совместно АО «СКТБ «Катализатор», Институтом катализа СО РАН и НГУ. Или создание промышленного кластера «Цифровая энергетика», который объединит ресурсы ряда предприятий и наладит выпуск цифрового оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии.

Рабочая группа одобрила эти проекты.

Как отметили в правительстве региона, принятая программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года направлена на устранение барьеров в развитии предприятий и переход на новое качество экономического роста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Новосибирске стартовал форум «Технопром-2019». Он завершится 20 сентября. В трехдневной программе 500 спикеров и около 100 мероприятий.