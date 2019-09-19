Вашингтон, , 04:41 — REGNUM В телефонном разговоре вице-президента США Майка Пенса и украинского президента Владимира Зеленского были обсуждены отношения двух стран и встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Сообщение об этом распространила пресс-служба вице-президента США.

«Вице-президент сегодня в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Вице-президент подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.

Как следует из сообщения, Пенс высоко оценил усилия администрации Зеленского по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий.

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Ренее о переговорах Зеленского с Пенсом о предстоящей встрече президентов в Нью-Йорке сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

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