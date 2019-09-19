Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Разработанный, но не поставленный на вооружение в России танк Т-95 мог сделать всю бронетехнику НАТО неконкурентоспособной, пишет The National Interest.

По данным издания, прототип Т-95 был разработан в СССР и дорабатывался в РФ, но затем в России отказались от него в пользу «Артматы». Если бы Т-95 доработали и поставили на вооружение в России, то он превзошёл бы всю бронетехнику НАТО.

По оценкам американских экспертов, Т-95 в проекте превосходил все советские танки по огневой мощи и дальности действия.

Особенности танка: высокорасположенная необитаемая башня, позволяющая использовать пушку 152 мм; максимальная скорость снарядов — две тысячи метров в секунду; дополнительное орудие 30 мм с радиолокационным прицелом.

Напомним, «Армата» (Т-14) оснащён необитаемой башней и снижением видимости в инфракрасном, радио‑ и магнитном диапазоне (стелс-танк). Разработан как машина разведки, целеуказания и корректировки огня ЗРК, самоходных артиллерийских установок и танков Т-90.

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