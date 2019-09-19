Казань, , 03:37 — REGNUM В Татарии за один день произошли кадровые рокировки сразу в пяти районах, и большинство из них связаны с итогами выборов в Госсовет региона, в который выдвигались руководители части территорий. Вторая часть отставок связана с замещением районными главами вышестоящих постов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главным кадровым событием 18 сентября 2019 года являлась отставка министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, который займёт пост замспикера Госсовета РТ вновь избранного созыва, хотя некоторое время назад его прочили на пост спикера. Место же Ахметова во главе министерства досталось экс-главе Буинского района, 36-летнему сыну руководителя Росреестра по РТ Марату Зяббарову. Последний уже одно время работал в министерстве — с 2013 по 2017 год занимая пост заместителя министра. Буинским главой назначен руководитель исполкома района Ранис Камартдинов.

Сменил кресло чиновника на мандат депутата и глава Зеленодольского района Александр Тыгин, к которому множество претензий было со стороны жильцов аварийного фонда, а предлагаемые взамен сносимого жилья квартиры малого метража и вовсе в Зеленодольске прозвали «тыгинками». Исполнять обязанности зеленодольского главы вместо Тыгина будет бывший глава Лаишевского района Михаил Афанасьев. Место последнего займёт экс-глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов. А руководить территорией Тюлечей будет и. о главы исполкома, ранее занимавший пост замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов.

Ушёл в Госсовет и глава Спасского района Камиль Нугаев, на место которого поставлен директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Фаргат Мухаметов.

Напомним, выборы в Госсовет РТ шестого созыва прошли 8 сентября 2019 года. По партийным спискам лидировала «Единая Россия», которой отдали голоса 72,43% избирателей. Явка составила 70,15%.