Нью-Йорк, США, , 02:48 — REGNUM Американцам следовало наказать Тегеран за атаку на американский беспилотник в июне 2019 г., и тогда не произошло бы атаки на Saudi Aramco, заявил экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, пишет Politico.

Болтон заявил, что Трамп отказался от ответных мер в отношении Тегерана, хотя они были согласованы на всех уровнях. При этом имя президента Штатов не называлось, а фигурировала формулировка «высшее должностное лицо».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран сбил американский БПЛА 19 июня 2019 г. По версии Тегерана, беспилотник был сбит на иранской территории, Вашингтон утверждает — что над нейтральными водами.

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