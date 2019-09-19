Любляна, , 01:38 — REGNUM Преимущество НАТО над Россией сократилось, заявил на пресс-конференции в Словении Джозеф Данфорд, председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов, пишет Newsweek.

«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой, которая ведёт себя всё увереннее — сократилось», — сказал Данфорд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер назвал Россию крупнейшей угрозой для американской безопасности, а Китай — ещё большей угрозой, но в долгосрочной перспективе.

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