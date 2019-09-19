Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Китай крайне опасен для Соединённых Штатов, заявил на конференции американский министр обороны Марк Эспер.

Говоря о наиболее серьёзных угрозах для безопасности Штатов, Эспер заявил, что Китай, если рассматривать долгосрочную перспективу, «даже опаснее» России.

Он обвинил Китай в том, что страна стремится «добиться военного присутствия по всему миру», а также упомянул планы Пекина в отношении экономической экспансии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Штатам пришлось наращивать военные расходы, и этим они якобы обязаны Москве и Пекину.

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