Москва, , 01:10 — REGNUM Переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Нигера Каллой Анкурао пройдут 19 сентября в Москве, сообщает департамент информации и печати МИД России.

Главными темами переговоров станут вопросы поддержания мира и стабильности в Африке, борьба с международным терроризмом и расширение экономического сотрудничества между странами.

С учетом избрания Нигера непостоянным членом СБ ООН на период 2020—2021 годов предполагается рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию данного коллективного органа. Прежде всего вопросов коллективного противодействия терроризму и экстремизму, которые для африканской сверхдержавы стоят особенно остро.

Мирные жители и вооруженные силы страны регулярно подвергаются нападениям боевиков из радикальных исламистских террористических организаций, прежде всего «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Против исламистов в регионе действуют многонациональные войска из разных стран Африки, в том числе из Нигера.

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Министрами будут обсуждены вопросы развития российско-нигерского сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в таких сферах, как разведка и освоение запасов минеральных ресурсов, энергетика, инфраструктура. В гуманитарной сфере — в области подготовки национальных кадров для Нигера в российских высших учебных заведениях.

Как отмечает МИД РФ, в основе диалога между странами лежит «созвучность восприятия происходящих в мире процессов, включая формирование полицентричного мироустройства как более справедливой и безопасной системы международных отношений».

Министр иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам нигерцев за рубежом Республики Нигер Калла Анкурао 18−20 сентября находится в Москве с рабочим визитом.