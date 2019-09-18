Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Американские комплексы ПВО Patriot, имеющиеся на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты, так как срабатывают «не всегда», заявил 18 сентября госсекретарь США Майк Помпео.

ЗРК Patriot (сс) U.S. Department of Defense

При этом Помпео продолжил утверждать, что системы Patriot всё равно остаются «одними из лучших в мире».

«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — сказал Помпео.

Кроме того, госсекретарь Помпео снова обвинил Иран в причастности к удару по саудовским нефтяным объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября промышленные объекты саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco подверглись удару беспилотников и крылатых ракет, после которых переработка нефти в стране сократилась на 50%.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, в войне против которых Саудовская Аравия участвует в составе коалиции арабских государств.

Несмотря на это заявление, США и их сателлиты сразу же обвинили в случившемся Иран.

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