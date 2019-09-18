Москва, , 22:41 — REGNUM Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал решение США о введении новых санкций в отношении Ирана деструктивным шагом, который не поспособствует разрешению конфликта.

«Мы смотрим на это негативно, как и на все предыдущие американские санкции, и считаем, что это деструктивный путь, который не выводит на решение», — приводит его слова телеканал RT.

Представитель МИД также высказал мнение, что граждане Ирана уже перестали обращать внимание на «бесчисленные санкции США» против их страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в течение 48 часов применят «значительные» санкции против Ирана в связи с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.

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