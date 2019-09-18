Москва, , 21:42 — REGNUM Результаты голосования на выборах в Московскую городскую думу на электронном участке № 5003 могут отменить через суд. Соответствующую информацию опубликовал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В сообщении указано, что кандидат в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 30 Роман Юнеман подал иск в Чертановский районный суд столицы с требованием отменить результаты электронного голосования по его округу.

Отметим, что Юнеман проиграл своему конкуренту Маргарите Русецкой с отставанием всего в несколько десятков голосов. Причём исход выборов в данном округе решило именно электронное голосование, без учёта результатов которого наибольшее количество голосов набрал бы Юнеман.

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