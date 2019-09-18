18 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Свое веское слово пока не сказала Федеральная служба безопасности России, как, впрочем, и Спецсвязь Федеральной служба охраны. У них есть время до 16 октября, на которое назначено второе чтение этого весьма сомнительного законопроекта, который, кроме прочего, несет информации России «гармонизацию».

Дмитрий Ефимов, , 21:01 — REGNUM Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о «О едином федеральном информационном ресурсе (ЕФИР), содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Цифровизация тайны делает тайну уже не тайной

В пресс-службе Госдумы сообщили, что вчера, 17 сентября, свое первое чтение прошел законопроект №759897−7 от 23.07.2019 года о едином федеральном информационном ресурсе (ЕФИР). Его инициатором было правительство, читай вице-премьер Антон Силуанов. В соответствии с пояснительной запиской, он «позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, а также повысит эффективность государственной политики». Авторы не сообщили как главное — законопроект априори гарантирует утечку собранных сведений. Причем не по вине будущего оператора — ФНС, на которого возложена защита информации.

На законопроект был написан отзыв Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, подписанный его председателем Пискаревым. В нем фактически определены будущие каналы утечки информации:

«В соответствии с законопроектом сведения, содержащиеся в едином федеральном информационном ресурсе, предоставляются органам государственной власти, органам местного самоуправления, органам управления государственными внебюджетными фондами, МФЦ, избирательным комиссиям и комиссиям референдума».

Понятно, что работники ФНС честны, бдительны и неподкупны. Сказать то же самое о допущенных к ЕФИРу сотрудниках органов законодательной и исполнительной власти, в том числе и местной, госфондов, работниках МФЦ и членах избирательных комиссий нельзя без оформления соответствующей формы допуска. Это форма как минимум вторая — совершенно секретно. История в законопроекте отсутствует как класс. Опора в безопасности данных делается на противодействие утечкам по электронным каналам связи и совсем забыт путь, связанный с людьми.

В связи с отзывом комиссии Василия Пискарева хочется обратить внимание еще на один, принципиально важный момент. Честно говоря, сам отзыв, кроме приведенного выше абзаца о «допущенных», представляет собой пересказ сопроводительной записки инициаторов. Но есть маленькое отличие, как говорится, почувствуйте разницу.

Из пояснительной записки к законопроекту:

«В соответствии с проектом федерального закона в федеральный ресурс о населении включаются базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные ) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные ) сведения о физическом лице».

Из заключения Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции:

«Законопроектом предусматривается, что в единый федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о населении Российской Федерации, должны включаться базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата и место смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, сведения о документах, удостоверяющих личность, сведения о документах об образовании) и дополнительные (сведения о семейном положении, родителях и детях) сведения о физическом лице».

Из текста исчез принципиальный момент: законопроект про ЕФИР предусматривает сбор оператором — ФНС — ЛЮБЫХ, т. е. «иных» сведений о гражданах России, имеющихся в распоряжении участников системы. А ими по «версии» пояснительной записки являются «МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России, ФНС России, Росморречфлот, государственные внебюджетные фонды». Как-то не ясно, причем здесь Росморречфлот. Видимо это ключевая организация в попытках недобросовестных граждан России скрыться из страны.

В пояснительной записке правительства есть еще одна принципиальная фраза, ставящая ситуацию с ног на голову. Она вообще не отмечена в отзыве Комитета по безопасности.

«В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении Российской Федерации, а также предоставляющий возможность путем информационного взаимодействия с иными информационными ресурсами получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для реализации, в том числе, контрольной функции налоговых органов».

На самом деле такой ресурс существует и он даже не один. В МВД России достаточно давно работает Государственная информационная система ВИС-СМЭВ.

На официальном сайте МВД России написано:

«ВИС СМЭВ — служебная информационная система, предназначенная для организации доступа электронных сервисов МВД России в систему межведомственного электронного взаимодействия».

В МВД существуют и зональные информационные центры (ЗИЦ). Они как раз и предоставляют госуслуги через МФЦ, например, по выдаче справок об отсутствии судимости, а также решают вопросы с жертвами политических репрессий. Кстати, как видно из приведенного определения ВСИ СМЭВ, она не только существует, но и «дает возможность путем информационного взаимодействия» через тоже существующую «систему межведомственного электронного взаимодействия» доступ допущенным органам госвласти и управления. Как-то сомнительно, что среди них есть Росречморфлот. Может это и есть причина его вступления в число «бенефициаров» ЕФИРа, заточенного под интересы ФНС.

Так что же хочет увидеть у себя «под рукой» правительство России?

Это объясняет статья 2 Законопроекта — «Федеральный ресурс о населении». Ее стоит привести полностью:

«Федеральный ресурс о населении представляет собой федеральный государственный информационный ресурс, содержащий сведения о населении Российской Федерации и сформированный на основе сведений о гражданах Российской Федерации и иных лицах , указанных в настоящем Федеральном законе, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов государственной власти и органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами».

Видно, что слово «иных» — ключевое для авторов закона от ФНС. Они хотят получить «все и сразу». И, не задумываясь, залезают в компетенции не только МВД России, которое является участником проекта «ЕФИР», но и в зону ответственности ФСБ России. Ведь именно эта организация контролирует тех самых « иных лиц », которые на самом деле гражданами России не являются. ФСБ даже ведет соответствующие базы данных, однако не обязана предоставлять их ФНС просто по определению. Слова про « иные государственные информационные ресурсы » как раз и говорит о готовности «без мыла» влезть в чужие базы данных и пустить их на информационный ветер.

Как пишет пресс-служба Госдумы, член Комитета по безопасности Анатолий Выборный считает, что ЕФИР

«будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней». Как отметил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, один из приоритетных национальных проектов посвящен цифровизации, и граждане активно приобщаются к получению различных госуслуг в электронной форме. Появление единого федерального ресурса упростит межведомственное взаимодействие, различным органам и ведомствам будет проще запрашивать необходимую информацию. В конечном счете, принятие законопроекта поможет эффективно реализовать государственную политику по переводу всех госуслуг в онлайн».

Благими намерениями устелена дорога в ад.

Радует только одно — прошло только первое чтение. Свое веское слово пока не сказала Федеральная служба безопасности России, как, впрочем, и Спецсвязь Федеральной служба охраны. У них есть время до 16 октября, на которое назначено второе чтение этого весьма сомнительного законопроекта, который, кроме прочего, несет информации России «гармонизацию».

Статья 3. «Принципы формирования и ведения федерального ресурса о населении»:

«Порядок гармонизации сведений о физических лицах определяется Правительством Российской Федерации».

Это, похоже, новая «цифровая» мантра.