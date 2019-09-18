Москва, , 20:59 — REGNUM Московское городское региональное отделение «Единой России» утвердило кандидатуры на основные посты в VII созыве Московской городской Думы — председателя столичного парламента и руководителя фракции «Единой России».

В рамках заседания Президиума регионального политсовета и Конференции регионального отделения было принято решение об образовании фракции «Единой России» в новом составе столичной Думы.

На пост руководителя фракции предложена кандидатура Степана Орлова. Ему же поручено провести необходимые мероприятия по организации работы нового состава фракции «Единой России».

По итогам тайного голосования делегатов региональной Конференции кандидатом на должность председателя столичного парламента от Московского городского отделения «Единой России» выдвинут Алексей Шапошников, занимавший эту должность в VI созыве городской Думы.

За него проголосовали 191 из 217 делегатов.

Выступая перед участниками конференции, Андрей Шапошников поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие.

«Уверен, что в Думе VII созыва мы продолжим ту важную законодательную работу, которую начали. Сейчас время формировать рабочую повестку, и наша задача — смотреть вперед. Мы отстаиваем интересы каждого москвича. Обещаю служить во благо нашего великого города!» — подчеркнул он.

Также в ходе конференции было поддержано предложение о согласовании кандидатуры Инны Святенко на пост сенатора от Московской городской Думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 8 сентября завершились 6 419 избирательных кампаний, по итогам которых будут замещаться более 47 000 мандатов. В том числе — 4 кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 — глав регионов; 13 — депутатов региональных законодательных собраний; 22 — депутатов гордум; 83 — по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще 3 кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6 275 выборов в органы местного самоуправления.