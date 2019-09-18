Тегеран, , 20:50 — REGNUM Саудовская Аравия ничего не знает и не может объяснить, заявил 18 сентября советник президента Ирана Хесамодиен Ашна в ответ на обвинения в причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Эр-Рияда.

По его словам, саудовская сторона не может сказать, откуда были запущены ракеты и дроны, а также не может объяснить, как получилось, что их система ПВО не смогла отразить эту атаку.

«Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает ни о том, где были сделаны ракеты и дроны, ни откуда они были запущены, и не может объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогли их перехватить», — написал Хесамодиен Ашна на своей странице в Twitter.

Напомним, 18 сентября представитель саудовского минобороны Турки аль-Малики на пресс-конференции в Эр-Рияде продемонстрировал обломки ракет, которые якобы были обнаружены на месте нападения на саудовские нефтяные месторождения, и обвинил Иран в участии в этой атаке.

Как сообщало ИА REGNUM, йеменские хуситы сразу взяли на себя ответственность за нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшее 14 сентября.

Тем не менее США и их сателлиты продолжают обвинять Иран в ударе с применением беспилотников и крылатых ракет.

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