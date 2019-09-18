Бишкек, , 20:46 — REGNUM Ситуация на киргизско-таджикской границе стабилизировалась. Возобновлен пропуск киргизстанцев через пограничный пункт пропуска «Кулунду — Автодорожный». Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время все пять пунктов пропуска на границе с Таджикистаном работают в обычном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что 17 сентября 2019 года таджикские пограничники приостановили пропуск граждан Таджикистана и Киргизии через КПП «Кулунду — Автодорожный». Веденные таджикской стороной Ограничения не затронули граждан третьих стран.

Поводом для этого послужило вооруженное столкновение таджикских и киргизских пограничников, произошедшее 16 сентября на одном из спорных участков границы двух республик.

В результате перестрелки погибли один киргизский и трое таджикских военнослужащих. Ранения получили 13 граждан Киргизии и пять граждан Таджикистана.

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