18 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Польша, еще недавно лучший адвокат Украины в Евросоюзе, громит наши памятники и распевает «От колыбели и до гроба, польский Вильнюс, польский Львов!» на многотысячном марше радикалов в Варшаве. Венгры грозили перекрыть все попытки украинской интеграции – и делают это. Румынский президент бьет наотмашь по имиджу Украины, отменяя свой официальный визит в Киев. А турецкий президент Эрдоган откровенно троллит украинского коллегу количеством браслетов на руках.

Марьян Сидорив, , 20:46 — REGNUM В Киеве уволен директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, пять лет организовывавший процесс «заточки» отечественной истории на украино-российское противостояние. Хотелось бы, что бы этот текст был «реквиемом по самому процессу», хотя вряд ли. Новая украинская власть, судя по всему, не собирается смотреть на историю непредвзятым взглядом. Во всяком случае, новая глава Минобразования и науки Анна Новосад искренне возмущена тем, что во многих учебниках по истории Украины до сих пор пишется, что Россия — друг Украины: «мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом». А это означает, что русофобия остается на марше.

Стрелка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Конечно, институт национальной памяти необходим Украине. Ведь любая страна, жители этой страны, должны осознать себя, а сделать это можно только через осознание своего места в истории человечества. И тогда уже с гордостью сказать: «Я гражданин Украины!», и при этом неважно, кто он «по крови» — славянин, грек или еврей. Только так появляется «политическая нация государства». Как родство по духу, родство по слову и безусловному согласию жить вместе, на одной земле, работать, созидать, воспитывать детей. Родство, а не противостояние! Потому что противостояние всегда порождает сначала недоверие, потом ненависть, потом кровь…

Да, Украине, уже не первый век стремившейся к суверенитету и независимости, нужна СВОЯ историческая правда. Если хотите — свой исторический миф. Так было всегда, так было во всех странах и так будет во веки веков! А в основе любого мифа лежит факт и его оценка. И с этим надо быть «трепетно осторожным». Известный американский социолог Патрик Мойнихэн когда-то заметил, что «каждый имеет право на собственное мнение, но не имеет права на собственные факты», и был абсолютно прав.

Потому что когда кто-то вырывает с кровью отдельные факты и крутит их так, как ему самому хочется или как ему заказано, то в результате получается украинский профессор Бебик с его вульгарной этимологией: римский консул Сулла — украинец, потому что в Украине есть речка Сула, а Ромул, основатель Рима, пришел в Италию из украинского местечка Ромны. Смешно и немножко подташнивает…

Но УИНП — это контора для удовлетворения фантазий отдельно взятого профессора. Это центральный орган исполнительной власти с государственным бюджетом, который на следующий год увеличен на 25 миллионов гривен, до ста тридцати миллионов. И со специальным статусом, деятельность которого направляется Кабинетом Министров Украины. А это означает, что Институт должен быть предельно осторожен и с фактами, и с выводами, и с рекомендациями. Иначе он превратится в институт национального беспамятства, причину гонений, репрессий и, в конечном итоге, позорную проблему для страны.

Что, по сути, и произошло в последние пять лет… Исключительное внимание Института к украино-российскому противостоянию в XIX—XXI веках, при абсолютном игнорировании остальной истории (даже о 370-летнем юбилее «войны Богдана Хмельницкого» там забыли) — это и был метод «работы с фактами от УИНП).

А ведь предупреждали! Еще в 2015 году шестьдесят три исследователя из США, Канады, Турции, Великобритании, Австрии, Швеции, Испании, Швейцарии и Украины в специальном Открытом Письме объяснили президенту Порошенко и премьеру Гройсману к чему приведет принятый формат деятельности УИНП: он «станет подарком для тех, кто хочет поссорить украинцев между собой. Они оттолкнут многих украинцев, которые теперь оказались де-факто под оккупацией. Они разделят и огорчат друзей Украины. Наконец, они нанесут вред национальной безопасности Украины». Но украинские лидеры не посчитали нужным услышать специалистов. А директор УИНП, Владимир Вятрович, чья психика, похоже, тогда перешла из львовского режима «комплекса неполноценности» в киевскую «манию величия», только усилил свою агрессию в борьбе с исторической памятью.

Ибо то, что происходило с УИНП — это уже не память, да и вообще не память. И уж тем более — не поиск правды, что всегда является целью любого исследования. Это манипуляция. Это когда группа умников (ученых) под заказ формирует некий принцип (взгляд, теорию), а уж потом этот принцип убеждениями, подкупами, битами, увольнениями — вплоть до наручников — вгоняется в сознание граждан страны.

Наблюдая за результатами деятельности УИНП, неизбежно приходилось делать вывод: «Все-таки хороша идея, да дуракам досталась!». Но в политике дураков не бывает! И это не дураки, а хорошо мотивированный и специально обученный «гибридный спецназ от информации». «Заточен» и обучен они «под идею «преодоления наследия тоталитаризма». Во всяком случае, они сами так считают. Но ведь деятельность всегда оценивается по ее итогам.

А по итогам получается, в сухом остатке, что они были (и есть?) «заточены» на уничтожение государства Украина. Потому что порой хочется уже кричать:

Историки национальной памяти! А также прочие дипломаты и эксперты с гуманитариями! Вы посмотрите, что вы натворили!!! Страну, которую еще совсем недавно вся Европа, весь мир носили на руках, засыпали советами, деньгами и обещаниями — вы превратили в лагерь, со всех сторон окруженный врагами… Польша, еще недавно лучший адвокат Украины в Евросоюзе, громит наши памятники и распевает «От колыбели и до гроба, польский Вильнюс, польский Львов!» на многотысячном марше радикалов в Варшаве. Венгры грозили перекрыть все попытки украинской интеграции — и делают это. Румынский президент бьет наотмашь по имиджу Украины, отменяя свой официальный визит в Киев. А турецкий президент Эрдоган откровенно троллит украинского коллегу количеством браслетов на руках. Неужели никто не понимает, что это не просто унижает, это уничтожает страну?

«Надо строить мосты, а не стены». Первым сказал это, мультимиллиардер Билл Гейтс. Человек очень успешный, создавший множество мостов: в бизнесе, в программировании, в благотворительности. Следовало бы прислушаться…