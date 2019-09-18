Бишкек, , 20:44 — REGNUM На полигоне «Эдельвейс» в Киргизии проходят стратегические международные военные учения «Центр — 2019». Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии.

Минобороны России

Участие в мероприятии принимают военные из Киргизии, Казахстана, России, Узбекистана, Китая, Индии и Пакистана. Всего в учениях, которые будут проходить в несколько этапов на территории ряда государств, задействуют 130 тысяч человек, свыше 20 тысяч единиц боевой техники и артиллерии, а также около 600 единиц боевой и военно-транспортной авиации.

В ходе учений военные отрабатывают методы применения группировок войск коалиции стран-партнеров для выполнению задач по противостоянию террористическим группировкам и по обеспечения военной безопасности Туркестана. Главными целями учений «Центр — 2019» является обучение военнослужащих и командного состава государств-союзников ведению боевых действий и повышение совместимости органов военного управления.