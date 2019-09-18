Москва, , 20:44 — REGNUM Руководство МВД России поручило Главному управлению собственной безопасности провести проверку обстоятельств нападения сотрудника полиции на своих коллег на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-разыскные мероприятия в отношении подозреваемого. Материалы проверки будут переданы в следственные органы.

Напомним, вечером 18 сентября подозреваемый в получении взятки от гражданина без документов патрульный УВД на Московском метрополитене при попытке его задержания открыл огонь из табельного оружия по сотрудникам отдела собственной безопасности. В результате один полицейский погиб, ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

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