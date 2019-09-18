Екатеринбург, , 20:36 — REGNUM В Екатеринбурге защитники сквера у Театра Драмы покинули рабочую группу, которая готовит опрос по поводу места строительства храма Святой Екатерины. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат гордумы Константин Киселёв.

По его словам, членам рабочей группы не предоставили ни одного документа по поводу возможных площадок под храм. Кроме того, в обход группы мэрия внесла в гордуму проекты документов, регулирующих сроки, порядок и процедуру опроса. Наконец, он предложил несколько инициатив по демократизации опроса и по контролю за определением результатов, но их не приняли.

«Отсюда и общее решение — из группы выходить. Мы сделали всё, что могли. В фарсе участвовать не будем», — отметил Киселёв.

Как сообщало ИА REGNUM, провести опрос предложил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из жителей Екатеринбурга по поводу протестов вокруг строительства храма в сквере. Затем строительство было остановлено, не начавшись, строительный забор и вагончики с территории убрали.

Тем временем в городе была создана рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма и определены три возможных площадки, среди которых сквера у Драмтеатра не оказалось. Опрос пройдёт 13 октября.

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