Москва, , 20:18 — REGNUM Траектория, по которой будет проходить развитие России в ближайшем будущем, зависит в первую очередь от внешнего фактора. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 сентября заявил директор Института ЕАЭС, кандидат философских наук Владимир Лепехин на круглом столе «Россия: образ будущего» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Внешний фактор для нас очень важен сегодня. Понятно, что мы как страна, которая попала в лапы глобалистов, не можем не учитывать внешний фактор. Внешний фактор диктует нам всё. На ближайшие 10−15 лет этот фактор состоит в следующем: американская глобализация заканчивается. Из этого вытекает модель многополярного мира. Субъектами этого мира станут страны-цивилизации или группы стран, объединяющиеся вокруг стран такого типа», — заявил Лепехин.

В мире объективно меняется глобальная ситуация, считает он: либеральный дискурс уходит, и чтобы Россия выжила и участвовала в этом процессе, она должна развернуться в сторону «панславянского и социального дискурса».

«Применительно к тому, как обеспечить пересменку, существует несколько вариантов. Первое — Путин меняется, начинает потихонечку переходить на эти дискурсы, меняет кадры. Второй вариант: он проигрывает, приходят к власти либералы, продолжают тот самый путь «долгого государства» и заводят окончательно страну в тупик», — отметил политолог.

По его мнению, траекторию развития России на ближайшие годы в своих основах определит то обстоятельство, изберётся или не изберётся на второй президентский срок Дональд Трамп.

«Если избирается, то продолжается курс на постглобализацию, на становление многополярного мира, роль России, которую мы сегодня видим, продолжает меняться. Соответственно, в 2021 году, не раньше, Путин может начать движение в сторону социального и панславистского дискурса. Раньше он не может, потому что команды нет, а сроки не созрели. Вдруг изберутся американские демократы, и Путина похоронят сразу же? Поэтому ждём. Но не пассивно — мы должны что-то до 2021 года сделать», — продолжил Лепехин.

Именно поэтому необходимо начинать активную работу уже сейчас на низовом уровне, указал он.

«Наши нелиберальные экономисты, готовые команды, которые могут сформировать будущее — финансовый блок, экономический блок. Опираясь на платформу, которая, с одной стороны, традиционалистская, советская. Но это не просто якорь — отталкиваясь от него, необходимо двигаться в развитие», — заявил эксперт.

«Есть команды, которые совершенно точно могут обеспечить новую экономическую модель в финансовой части. Может быть разработан блок внешней политики, Изборский клуб. Можно запустить процесс коммуникации, подписания некоего соглашения, что на каких-то базовых принципах начинается разработка этих платформ — в традиционалистском и социальном дискурсе», — отметил он.