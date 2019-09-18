Москва, , 21:32 — REGNUM Представители Украины не смогли внятно объяснить почему отказались согласовывать «формулу Штайнмайера» на переговорах в Минске 18 сентября. Об этом в ходе телемоста заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Сегодня украинская сторона напрямую саботировала выполнение поручений советников лидеров нормандского формата. Поручения были сформулированы очень чётко, всего два пункта: согласование «формулы Штайнмайера» в Минске в контактной группе всеми участниками и принятие решение по устранению нарушений на двух участках разведения», — сообщила Никонорова.

Украинская сторона даже не смогла привести внятных аргументов относительно своей позиции.

«Были попытки аргументировать это тем, что это невозможно объяснить украинскому обществу. Поэтому сегодня выполнение этих поручений было сорвано», — отметила министр иностранных дел ДНР.

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