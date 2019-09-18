Киев, , 20:00 — REGNUM Новый «формат Зеленского» предполагает принятие парламентом закона об амнистии и разведение войск вдоль всей линии столкновения на Донбассе. Об этом 18 сентября на совместном заседании комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Есть разные варианты подхода к этой проблеме (об амнистии — ред.). Есть наработки ваших предшественников, с которыми наверное стоит считаться… Есть абсолютно новые подходы. Насколько гибким будет народ Украины, выбранные им депутаты, правительство, насколько далеко мы сможем зайти, чтобы простить тех людей, с которыми мы еще недавно воевали и продолжить жить вместе? Это основа нашего будущего компромисса как государства, нашей зрелости, нашей готовности пойти навстречу, протянуть руку», — сказал Пристайко.

Он уточнил, что под амнистию не должны попасть люди, которые совершали военные преступления, в частности издевались над пленными.

«Вместе с тем есть красные линии, которые мы не можем и не должны перейти. Есть люди, которые убивали, которые издевались. Вы должны поставить точку в этом споре и открыть путь к следующему этапу мирного процесса», — призвал депутатов Пристайко.

Глава МИД также напомнил, что договор об отводе войск с линии разграничения заключен еще в 2016 году. По словам Пристайко, отвод войск по всей линии столкновения на Донбассе начнется после разведения сил в районе Золотого и Петровского.

«Дальше в своем плане президент Зеленский предлагает не разводить стороны в районе трех следующих пунктов, потому что так мы будем разводить (войска — ред.) 300 лет. А развести, как написано в минских соглашениях, по всей линии контакта. Чрезвычайно сложное задание для реализации, включая наших военных», — подытожил Пристайко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе украинские военные проводят подготовительные мероприятия по отводу войск. Он сообщил, что эту задачу поставил генштаб Украины и глава государства. По его словам, действия ВСУ «будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны».