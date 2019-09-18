Киев, 18 сентября 2019, 20:00 — REGNUM Новый «формат Зеленского» предполагает принятие парламентом закона об амнистии и разведение войск вдоль всей линии столкновения на Донбассе. Об этом 18 сентября на совместном заседании комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Он уточнил, что под амнистию не должны попасть люди, которые совершали военные преступления, в частности издевались над пленными.
Глава МИД также напомнил, что договор об отводе войск с линии разграничения заключен еще в 2016 году. По словам Пристайко, отвод войск по всей линии столкновения на Донбассе начнется после разведения сил в районе Золотого и Петровского.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе украинские военные проводят подготовительные мероприятия по отводу войск. Он сообщил, что эту задачу поставил генштаб Украины и глава государства. По его словам, действия ВСУ «будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны».