Москва, , 19:40 — REGNUM Растущая мощь Китая создаёт серьёзные стратегические риски для России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 сентября заявил писатель, публицист, военный китаевед и политолог, заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов на круглом столе «Россия: образ будущего» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Ситуация с Китаем следующая: то, что происходит на внешней стороне, — это исполнение замыслов, которые были озвучены Бжезинским. Это переход в новый мировой порядок против России, за счёт России и на обломках России», — заявил Девятов.

«То, что происходит в российско-китайских отношениях, — это фактически льёт воду на этот вариант. Китайцы собираются исполнить свою мечту руками России и за счёт России», — отметил он.

При этом, по его мнению, в самой России нет никакой внятной идеологии, которая могла бы ответить на новые вызовы времени. Есть выбор между несколькими вариантами: в первую очередь, либеральным путём с «цифровой экономикой» и «долгим государством Путина без Путина», во-вторых — ориентацией на создание евразийского пространства и, наконец, на те ориентиры, которые предлагает конгломерат идеологий, обращённых в прошлое, — прежде всего в советское.

«Это всё нехорошие новости, потому что это всё якорь, который держит общественное сознание в старой советской парадигме. Рассчитывать на то, что этот якорь надо бы поднять, не приходится. Нет, будем сидеть на этом якоре, это долгое государство Путина», — отметил он.

Наконец, вариант создания «большой Евразии», хотя и выглядит наиболее привлекательным, пока также не предлагает никакой реальной альтернативы.

«Вариант будущего «Большая Евразия» не наполнен ничем конкретным, потому что нет инстанции, которая бы этот проект чем-то наполняла — начиная от доктрин и стратегий и заканчивая оперативными планами», — заявил Девятов.