Ашхабад, , 19:23 — REGNUM Наращивание полномасштабного сотрудничества с Туркменией выступает в числе стратегических векторов внешнеполитического курса Германии и Евросоюза. Об этом заявил недавно назначенный посол ФРГ Найтхарт Хёфер-Виссинг на встрече с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В свою очередь туркменский лидер поблагодарил правительство Германии за поддержку инициатив Туркмении в ООН, а также за партнерство в интересах мира и безопасности в регионе.

Президент Туркмении обсудил с немецким дипломатом текущее состояние и перспективы туркмено-германского сотрудничество в топливно-энергетическая сфере, в торгово-экономическом, транспортном и сельскохозяйственном секторах.

Говоря о гуманитарном партнерстве между странами, Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на совместной работе туркменских и немецких ученых в области археологических изысканий и сохранения рукописного наследия.

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