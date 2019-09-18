Москва, , 19:18 — REGNUM В Госдуме восприняли как демарш отказ представителей Украины подписать «формулу Штайнмайера», передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дмитрий Белик Duma.gov.ru

«Сегодня мы видим абсолютно нелогичный демарш, который не поймут ни в Москве, ни в Европе. Отказ подписать «формулу Штайнмайера» — это удар по позициям самого Киева, выставляющего себя несистемным игроком, подверженным каким-то импульсам. Украина в очередной раз ставит себя в глупое положение, нанося удар по «нормандскому формату», — считает депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Документ был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине для подписания. Представители Киева отказались подписывать документ.

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