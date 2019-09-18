Москва, 18 сентября 2019, 19:18 — REGNUM В Госдуме восприняли как демарш отказ представителей Украины подписать «формулу Штайнмайера», передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дмитрий Белик
Дмитрий Белик
Duma.gov.ru

«Сегодня мы видим абсолютно нелогичный демарш, который не поймут ни в Москве, ни в Европе. Отказ подписать «формулу Штайнмайера» — это удар по позициям самого Киева, выставляющего себя несистемным игроком, подверженным каким-то импульсам. Украина в очередной раз ставит себя в глупое положение, нанося удар по «нормандскому формату», — считает депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Документ был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине для подписания. Представители Киева отказались подписывать документ.

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