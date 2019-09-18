Эр-Рияд, , 19:16 — REGNUM Организации Объединённых наций будут представлены доказательства причестности Ирана к недавней атаке на нефтяные предприятия Саудовской Аравии, заявил 18 сентября на пресс-конференции в Эр-Рияде представитель саудовского военного ведомства полковник Турки аль-Малики.

Пуск ракеты getarchive.net

По его словам, у Эр-Рияда имеется достаточно доказательств иранской принадлежности компонентов и технологий ракет и беспилотников, применённых в атаке на саудовские предприятия.

«Иранский режим и Корпус стражей Исламской революции пытаются скрыть все доказательства того, что компоненты и технологии принадлежат им, но они ошибаются, так как у нас есть достаточно доказательств против КСИР и мы предоставим их ООН», — сказал аль-Малики.

При этом на брифинге были показаны обломки ракет, найденных на месте удара.

Стоит отметить, что ранее полковник Турки аль-Малики сообщил о том, что место старта ракет и дронов до сих пор не установлено.

Как сообщало, в ночь на 14 сентября нефтяные предприятия саудовской госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников, что привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии на 50%.

Ответственность за эту атаку сразу же взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США обвиняют в ударе иранские власти.

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