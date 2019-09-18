Москва, , 18:56 — REGNUM Движение к социалистическим преобразованиям является единственной конструктивной альтернативой в будущем развитии России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 сентября заявил политолог, доктор политических наук Владимир Павленко на круглом столе «Россия: образ будущего» в пресс-центре ИА REGNUM.

Спрут Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы всё ходим вокруг да около слова «социализм», говоря о нынешних социологических исследованиях, обо всех результатах. Но никак не может это слово выговорить вслух, потому что меньшинство всячески блокирует какие бы то ни было движения к социализму. А альтернативы этому нет», — заявил Павленко.

По его мнению, сегодня главная дилемма, в том числе в идеологической плоскости, состоит в выборе между национальными государствами и глобализмом — при этом конфликт проходит не между государствами, а внутри них. Пока побеждает глобализм, и отбить наступление глобализма не значит победить, особенно в исторической перспективе, подчеркнул он.

«В каждом из субъектов глобального треугольника — США, Китай и Россия — имеются как глобалистские, так и национально ориентированные силы и настроения, в том числе и в элитах. Вопрос вопросов: насколько в действительности противостоит глобализму Трамп? После его июньского визита в Лондон, где он договорился с королевой, похоже, что между финансовым и промышленным капиталом на Западе выстраивается новый баланс», — отметил политолог.

В XXI веке глобализм представляет собой «англо-саксонский спрут со щупальцами по всей глобальной периферии», где роль этих щупальцев выполняют компрадорские элиты, отметил он. И в этом смысле защита национального суверенитета выступает руководящим принципом для прогрессивных сил.

«Если национальную государственную идентичность, пусть и в нынешнем убогом либерально-капиталистическом обличии, удастся отстоять от наступления глобализма, наступит следующий этап. Его исход зависит от того, чей проект круче. У России проекта идеологического пока вообще нет. А есть ножницы-растяжка между Европой и православием», — считает Павленко.

«Капитализму, который залил планету кровью и провозгласил своей целью остановку развития, нужна альтернатива. Без неё человечество обречено. Но альтернатива не прошлого, а будущего. Прежней православной России, как и прежнего конфуцианского Китая, нет и больше не будет», — подчеркнул он.