Киев, 18 сентября 2019, 18:41 — REGNUM У Киева есть план и механизм, которые позволят в ближайшее время вернуть отдельные регионы Донбасса. Об этом 18 сентября на совместном заседании комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
По его словам, в рамках «формата Зеленского» президент Украины ставит задачу «дотянуться к тем людям, которые живут за линией столкновения».
Он также проинформировал, что Киев планирует до конца ноября завершить строительство моста в Станице Луганской (на линии разграничения воюющих сторон).
Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» Зеленский назвал антироссийские санкции и дипломатию единственным способом возврата украинских территорий. При этом он раскритиковал отдельные страны Запада, которые выступают за снятие санкций с России. Президент напомнил, что Украина продолжает терять не только деньги, но и людей. Кроме того, Зеленский назвал санкции «жестким мировым налогом, необходимым для мирового порядка».