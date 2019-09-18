Киев, , 18:41 — REGNUM У Киева есть план и механизм, которые позволят в ближайшее время вернуть отдельные регионы Донбасса. Об этом 18 сентября на совместном заседании комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы хотим объяснить, что Украина — это либеральное государство, которое базируется на общих ценностях, уважаем эти ценности. Для них (о жителях из отдельных регионов Донбасса — ред.) есть место в нашем будущем доме. Будем вместе строить его, если нам удастся возобновить в полном объеме в ближайшее время нашу территориальную целостность и наш суверенитет. Для этого есть механизм, для этого есть разработанный план», — рассказал Пристайко.

По его словам, в рамках «формата Зеленского» президент Украины ставит задачу «дотянуться к тем людям, которые живут за линией столкновения».

«Это значит, что не все люди, которые находятся за той границей, убивали своих соотечественников, не все люди, которые там находятся, желают разделения нашей страны на эти куски… Эти люди зачастую оказались заложниками», — сказал Пристайко.

Он также проинформировал, что Киев планирует до конца ноября завершить строительство моста в Станице Луганской (на линии разграничения воюющих сторон).

«Этот мост уже разминирован, срезаны деревья, зашла техника, разобраны фортификационные сооружения, убрана символика ДНР и ЛНР. Все договоренности, о чём мы договаривались, выполняются. Всё это непросто, но это только небольшое начало», — добавил Пристайко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» Зеленский назвал антироссийские санкции и дипломатию единственным способом возврата украинских территорий. При этом он раскритиковал отдельные страны Запада, которые выступают за снятие санкций с России. Президент напомнил, что Украина продолжает терять не только деньги, но и людей. Кроме того, Зеленский назвал санкции «жестким мировым налогом, необходимым для мирового порядка».