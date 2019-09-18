Минск, , 18:25 — REGNUM Представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулирования ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Главный итог встречи Контактной группы: представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — заявил Грызлов.

Документ был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен Контактной группе для подписания.

«Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», — добавил Грызлов.

Кроме того, указал политик, Контактная группа констатировала, что режим прекращения огня по-прежнему нарушается. Обстрел 17 сентября со стороны ВСУ Донецка и Васильевской насосной станции с применением БМП вновь ставит вопрос о способности руководства ВСУ обеспечить выполнение соглашения о прекращении огня на линии соприкосновения, сказал Грызлов.