Киев, , 18:13 — REGNUM Украинцы активно обсуждают в соцсети Фейсбук новость об отставке Владимира Вятровича с поста директора Украинского института национальной памяти.

В частности, политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко приветствовал решение кабмина отправить Вятровича в отставку.

«Уволили Вятровича. Уже, можно считать, день удался», — написал Романенко.

При этом пользователи Фейсбука активно обсуждают возможную будущую кандидатуру на пост директора института.

«Юра, главное сильно не радоваться, а то в стране у нас гораздо более упоротые товарищи существуют, что Вятрович, может, ещё идеалом украинского единства покажется», — написала под постом Романенко Екатерина Золотарева.

«Тягнибока и Яроша забыли», — добавил Нестор.

«Или Фарион», — заметила Елена Горошко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября кабмин Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Вятровича. В партии «Европейская солидарность» с сожалением восприняли решение правительства уволить Вятровича и назвали его «политически мотивированным». По мнению политсилы, Вятровича влиял не только на формирование национальной памяти, но и на видение национального будущего. В партии будут рады помочь ему продолжить эту важную работу.