Киев, 18 сентября 2019, 18:13 — REGNUM Украинцы активно обсуждают в соцсети Фейсбук новость об отставке Владимира Вятровича с поста директора Украинского института национальной памяти.
В частности, политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко приветствовал решение кабмина отправить Вятровича в отставку.
При этом пользователи Фейсбука активно обсуждают возможную будущую кандидатуру на пост директора института.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября кабмин Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Вятровича. В партии «Европейская солидарность» с сожалением восприняли решение правительства уволить Вятровича и назвали его «политически мотивированным». По мнению политсилы, Вятровича влиял не только на формирование национальной памяти, но и на видение национального будущего. В партии будут рады помочь ему продолжить эту важную работу.