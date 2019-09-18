Казань, , 18:12 — REGNUM Решением муниципального совета был избран глава Спасского района. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба администрации района.

Спасский район возглавил директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Фаргат Мухаметов.

«Он официально новый глава с сегодняшнего дня. Без всяких приставок», — сообщили в администрации района.

В ходе того же заседания муниципального совета был снят с должности прежний глава района Камиль Нугаев в связи с избранием депутатом в Государственный Совета Татарии. Чиновник возглавлял администрацию района с 1995 года.

Напомним, в этом году Фаргату Мухаметову исполнилось 52 года, образование высшее. Он начал свою карьеру в 1991 году в «Татагропроммодульстрой», после чего возглавил совхозов им. Алиша и Екатериновский в Спасском районе, позднее был руководителем предприятия «Агроснаб» и развивал собственное КФХ.

Болгарский государственный историко-архитектурный музей Мухаметов возглавлял с 2013 года.

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