Таллин, , 18:09 — REGNUM Некоторые пациенты в Эстонии годами не могут получить положенный им для лечения препарат и вынуждены искать нужные лекарства в соседних странах. При этом число жалоб на невозможность купить лекарство с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии, сообщает сегодня, 18 сентября, эстонский портал национального телерадиовещателя ERR.

Альберт Анкер. У аптекаря

Если в 2014 году поступило 67 жалоб о невозможности купить в аптеках страны лекарства, которые есть в госрегистре, то в 2018 году их было уже 163, а только за первое полугодие 2019 года — 153 таких уведомлений. Всего зафиксировано 257 наименований препаратов, поставки которых осуществляются со значительными перебоями.

Некоторые пациенты вынуждены ожидать необходимые лекарства по полгода, году, а максимальный зарегистрированный срок — два года. По правилам, если аптека не может возобновить поставки препарата в течение трёх лет, то её лишают лицензии. Правда, как отмечается в публикации, власти страны ещё ни разу не прибегали к такой санкции.