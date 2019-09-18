Таллин, 18 сентября 2019, 17:53 — REGNUM Мэр эстонского города Маарду Владимир Архипов сегодня, 18 сентября, во время интервью в студии портала Postimees анонсировал скорое отчисление детей украинских гастарбайтеров из школ и детских садов. По его словам, они являются детьми-нелегалами, а государство не может финансировать их пребывание в школьных и дошкольных учебных заведениях.
По его словам, проблема кроется в том, что часть граждан Украины прибывают в Эстонию на работу по временному разрешению и они то регистрируют, то не регистрируют членов своих семей. Не оформляются и другие документы, что превращает детей гастарбайтеров в нелегалов в школах и детсадах.
Впрочем, он признал, что «Эстония не в состоянии развивать экономику собственными силами», поэтому трудовые мигранты из третьих стран стране нужны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже этой осенью министр внутренних дел Эстонии Март Хельме намерен внести в парламент законопроект, который запретит безвизовый въезд в страну гражданам Украины. По его словам, такие граждане являются «троянским конём». «Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжает сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил Хельме.
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