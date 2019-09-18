Таллин, , 17:53 — REGNUM Мэр эстонского города Маарду Владимир Архипов сегодня, 18 сентября, во время интервью в студии портала Postimees анонсировал скорое отчисление детей украинских гастарбайтеров из школ и детских садов. По его словам, они являются детьми-нелегалами, а государство не может финансировать их пребывание в школьных и дошкольных учебных заведениях.

«С ноября мы вынуждены будем их отчислять из школ, так как не сможем получать на этих детей финансирование, которое опирается на данные Регистра школ. В нем учтены только те школьники, которые живут в Эстонии на легальных основаниях», — сказал Архипов.

По его словам, проблема кроется в том, что часть граждан Украины прибывают в Эстонию на работу по временному разрешению и они то регистрируют, то не регистрируют членов своих семей. Не оформляются и другие документы, что превращает детей гастарбайтеров в нелегалов в школах и детсадах.

«Их обучение и услуги здравоохранения оборачиваются дополнительной нагрузкой для местных самоуправлений. Это может превратиться в проблему (…) Обучая этих детей за свой счет и оплачивая им услуги здравоохранения, муниципалеты, по сути, оказываются вне закона», — добавил градоначальник Маарду.

Впрочем, он признал, что «Эстония не в состоянии развивать экономику собственными силами», поэтому трудовые мигранты из третьих стран стране нужны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже этой осенью министр внутренних дел Эстонии Март Хельме намерен внести в парламент законопроект, который запретит безвизовый въезд в страну гражданам Украины. По его словам, такие граждане являются «троянским конём». «Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжает сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил Хельме.

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