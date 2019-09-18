Горно-Алтайск, , 19:00 — REGNUM Олег Хорохордин избавился от приставки «временно исполняющий обязанности» и официально стал губернатором Республики Алтай. Удостоверение ему было вручено сразу после выборов, на которых он победил с результатом в 58,82% голосов. Его основной оппонент, кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин в интервью газете «Коммерсантъ» отметил: «Это вполне предсказуемо. Слишком много сил было брошено на это его командой». Даже те эксперты, которые прогнозировали второй тур, отмечали, что врио губернатора делает всё возможное для того, чтобы его избежать — активность его избирательной кампании ставилась в пример.

Олег Хорохордин Kremlin.ru

Вместе с главой жители республики также выбирали своих представителей в региональном парламенте — Эл Курултай. По спискам прошли четыре депутата от «Единой России» и КПРФ, по одному депутату от ЛДПР, «Справедливой России» и «Родины», а также тридцать одномандатников: 21 от «Единой России», трое от КПРФ, один от «Партии Дела» и пять самовыдвиженцев.

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM бывший первый председатель правительства Республики Алтай (1990−1997 год), член генерального совета «Партии Дела» Владимир Петров заявил, что для него победа Хорохордина была ожидаема:

«Он поступил грамотно, объединив вокруг себя основные политические силы республики и не дав разыграть национальную карту, как когда-то пытался делать Александр Бердников и пытались сделать сейчас его оппоненты. Предвыборная кампания была действительно активная, он вникал в проблемы буквально «на местах» и лично общался с главами районов и сёл по их решению. Теперь для Хорохордина главное — не подвести избирателей, которые поверили в то, что он сможет создать условия для развития республики, не снижать темп работы. Судя по тому, что сразу после выборов были опубликованы результаты кадрового конкурса «Команда Развития», который проводило правительство, он это прекрасно понимает».

«Пестрота» новоизбранного парламента республики не будет мешать его работе, уверен депутат Эл Курултай от «Партии Дела» Сергей Мазалов. «Да, состав седьмого созыва куда интереснее, чем тех, что были раньше — много представителей разных политических сил с разными взглядами, — отметил он в комментарии ИА REGNUM. — Однако я уверен, что это не будет препятствием для общения с коллегами по насущным вопросам. Лично моя главная задача и цель, с которой я шёл на выборы — это развитие родного Шебалинского района, от которого я избрался, и Республики Алтай в целом. Этими соображениями я буду руководствоваться при принятии решений, и я считаю, что этому правилу должен следовать каждый депутат. К сожалению, некоторые представители в прошлых созывах годами не посещали районы, от которых избрались, и слабо представляли нужды и потребности своих избирателей. Поэтому я предлагаю ввести изменения в работу депутатов Эл Курултай, прописав в законе обязанность для них участвовать в сессиях районных советов, а также собирать как минимум раз в год единую сессию депутатов всех уровней: областного, районного и депутатов сельских поселений. Это один из основных пунктов моей предвыборной программы, и я намерен его исполнить».