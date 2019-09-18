Киев, , 17:48 — REGNUM В большинстве бед на Украине виновны не просто конкретные личности, а получение доминирования в государственной политике определенных подходов, заявил депутат Рады Олег Волошин, комментируя увольнение Владимира Вятровича с должности главы Украинского института национальной памяти.

Волошин отмечает — если нынешняя власть Украины, уволив Вятровича с занимаемого им поста, продолжит его националистический курс и риторику, то лучше бы он (Вятрович) остался.

«Он хотя бы уже раздражал большинство украинцев, а новый «Вятрович» сможет с новой эффективностью продвигать опасный вирус вражды в обществе», — подчеркивает парламентарий.

Между тем партия Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что считает увольнение Вятровича «политически мотивированным» и таким, что «свидетельствует об отношении новой власти к тем решениям и украинским ценностям, которые защищал Институт во времена, когда его руководителем был Вятрович».

Соратники Порошенко отмечают, что теперь общая задача партии с общественностью не допустить, чтобы новым главой Института стал представитель «реваншистских сил», который начал бы возврат «к российскому видению украинской истории».

«Мы внимательно будем следить за работой новой команды Института и будем требовать неизменности курса на сохранение украинского видения истории», — пообещали в «Европейской солидарности».

ИА REGNUM напоминает, что после решения об увольнении сам Вятрович заявил, что теперь планирует заниматься «более творческой работой», потому что как историк не имел возможности заниматься историей в течение последних пяти лет.

Кто может занять пост главы Украинского института национальной памяти — в настоящий момент неизвестно.

Любопытно, что в проекте госбюджета-2020 нынешние власти серьезно увеличили финансирование для Института, предусмотрев для его функционирования 130 млн грн. Для сравнения — в этом году финансирование составило 105 млн грн., в 2018 г. — 57 млн грн., в 2017 г. — 27 млн грн.