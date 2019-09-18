Калининград, , 17:39 — REGNUM Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников. Соответствующий проект закона опубликован на сайте региональной Облдумы.

Ежемесячный должностной оклад губернатора Калининградской области повысится до 41 746 рублей. Ранее зарплата первого лица региона составляла 38 480. Это самый высокий ежемесячный должностной оклад. Оклады других чиновников повысятся в примерно такой же пропорции.

Самый низкий ежемесячный должностной оклад у старших специалистов 2-го разряда — 6691 рублей.

В сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Калининградской области и членов его семьи за 2018 год, которое опубликовано на сайте регионального правительства задекларировано, что годовой доход губернатора Антона Алиханова составляет 3 577 766,79 рублей (в том числе от использования недвижимого имущества и продажи транспортного средства).